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Kartepe’de uluslararası yarışma

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 13’ncü Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması heyetini makamında kabul etti.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:45
Kartepe’de uluslararası yarışma

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 13’ncü Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması heyetini makamında kabul etti.


Kartepe Belediyesi, Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) ve Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından düzenlenen 13. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması 1-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Sapanca Gölü’nde gerçekleştirilecek. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) ve Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Engin Uztürk ve yönetim kurulu üyelerini makamında misafir etti.


Ziyarette konuşan ABAF Başkanı Engin Uztürk, “Kesintisiz bir uluslararası yarışma yapılmaktadır. Birçok ülkeden yarışmacılar katılmaktadır. 35 sektörde yarışmalar yapılacaktır. Kartepe İlçemizde yapılan bir yarışmadır. Buradan çıkan sonuçlar ile dünya şampiyonasına gidilecektir. Türkiye’de düzenlenen tek organizasyondur. Dünya şampiyonasının Türkiye’de yapılması için talepte bulundu. Bunun için de herkesin desteği bizim için çok önemlidir” dedi.


Daha sonra söz alan Başkan Kocaman ise, “Kartepemiz’in tanıtımına yönelik çok önemli bir yarışmadır. Bizlerde Kartepe Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Kartepemiz turizmi ile ön plana çıkan ilçedir. Doğal hayatın korunması her şeyin önünde tuttuğumuz bir durumdur. Bu tür yarışmalar ile Kartepemiz’in doğal güzellikleri ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de tek olan bir organizasyon Kartepemiz’de yapılması bizim için onur verici. Yarışmada mücadele edecek olan bütün yarışmacılara başarılar diliyorum” diye konuştu.



Öte yandan 35 takımın katılacağı 13. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışmasında birinciye 35 bin TL, ikinciye 17 bin TL, üçüncüye 8 bin TL, En büyük balığı tutana 5 bin TL para ödülü verilecek. Sapanca Gölü çevresinde 35 sektör kurulurken, her sektör için kuralar çekilecek. Her sektör de en az iki en fazla dört kişi yarışabilecek.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:45
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