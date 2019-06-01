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Kartepe’de Ramazan bayramı müjdesi

Kartepe Belediyesi Ramazan bayramı öncesi Kartepe Belediyesi 2019 yılı ikinci dilim devlet ikramiyeleri ile birlikte, Kartepe A.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:11
Kartepe’de Ramazan bayramı müjdesi

Kartepe Belediyesi Ramazan bayramı öncesi Kartepe Belediyesi 2019 yılı ikinci dilim devlet ikramiyeleri ile birlikte, Kartepe A.Ş. bünyesinde bulunan çalışanlara da 500 TL avans ödemesini hesaplara yatırıldı.


Kartepe Belediyesi 2019 yılı ikinci dilim devlet ikramiyeleri yatırıldı. Ramazan Bayramı öncesinde kadrolu işçilerin hesabına ortalama 1.325 TL, Kartepe A.Ş. bünyesinde görev yapan belediye personeline 500 TL avans ödemesi yapıldı. Yapılan ödemeler için Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, Kartepe Belediyesi’nde çalışan 100 çalışana ortalama 1.325 TL ortalama ikramiye ödemesi yaptığı için Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a teşekkür etti.


Devlet ikramiyelerinin yatırılması işçiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, Kartepe Belediyesi Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Ramazan Bayramı öncesinde yaptığımız ödemeler personelimizi sevindirdi. Onlar mutlu olunca, biz daha çok mutlu oluyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma aileleriyle, sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu, bereketli bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:11
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