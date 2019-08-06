Kartepe’de mezarlıklara bayram bakımı

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan 44 kabristanlıkta yabani ot biçimini Kurban Bayramı’na kadar bitirecek.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde bulunan mezarlıklarda temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri ilçe genelinde 44 kabristanlıkta toplam 280 bin metrekare mezarlık alanı temizliği Kurban Bayramı’na kadar tamamlanmış olacak. Kabristanlıkta yürütülen bakım ve temizlik işleminde 6 personel mezarlıklarda yetişen çeşitli yabani ot, dikenleri temizliyor. Ekipler zarar gören mezar yollarının bakım ve onarımını da yapıyor.

Vatandaşlarımızın temiz ortamlarda bayram heyecanı yaşaması için mücadele verdiklerini dile getiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Halkımızın ibadetlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesi için ilçedeki en çok ziyaret edilen kabristanlıkları bakıma alarak temizlik ve çevre düzenlemelerini yapıyoruz. Kurban Bayramı’na kadar bu çalışmalar tamamlanacaktır. Bu bayramda halkımızın gönül rahatlığında bayramı geçirmesi için ekiplerimizi seferber ettik. Bu vesile ile tüm İslam Aleminin mübarek kurban bayramını da tebrik ederim” dedi.