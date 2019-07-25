Kartepe’de kavşak düzenlemesi

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Acısu – Derbent bağlantı yolunda yapılacak olan çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe Belediyesi tarafından Acısu ve Derbent Mahallelerinde yapılan kavşak çalışması devam ediyor. Yaya güvenliğini sağlamak amacıyla yapımına başlanan kavşak ve kaldırım çalışmalarını Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yerinde inceledi.Başkan Kocaman’a Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’da eşlik etti. Acısu-Derbent bağlantı yolu üzerinde, özellikle yaya güvenliğini sağlamak için yapılacak kavşak ve kaldırım çalışmaları tamamlandığında yaşanan sıkıntıyı da ortadan kaldıracak.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Kocaman, “Acısu-Derbent bağlantı yolunda hemşehrilerimizin istekleri sonrasında yay güvenliğini sağlamak için kavşak ve yaya kaldırımı çalışmalarını başlattık. Mahalle sakinlerimizin taleplerini ciddiye alıp, hızla çözüm üretmeye gayret ediyoruz. En kısa sürede bu çalışmaların tamamlanması ile hemşehrilerimiz çok daha güvenli ve huzurlu ulaşım sağlayacaklardır” dedi.