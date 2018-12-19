KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de, kar kalınlığı 81 santimetreye ulaştı.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde, kar kalınlığı 81 santimetre olarak ölçüldü.

Bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



