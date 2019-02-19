Kartepe’de iş güvenliği eğitimi verildi

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde belediye personeline Kartepe Belediyesinde Çevre Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı Gizem Duygu Coşan tarafından verilen eğitimde çalışma şartları içerisinde uymaları gereken kurallar anlatıldı.

İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgiler veren Coşan, “İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara iş sağlığı ve güvenliği denir. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ise, çalışanları korumak, üretimin güvenliğini ve işletme güvenliğini sağlamaktır. İşverenler işyerlerinde insan sağlığı güvencesinin sağlanması için, gerekli her türlü önlemi almalıdır ve iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır" dedi.

İş kazası kapsamına giren vakalar hakkında açıklama yapan Coşan, “Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan, etrafa zarar verecek nitelikteki olaylar iş kazası olarak tanımlanır. Türkiye’de her gün ortalama 217 iş kazası olmaktadır. İş kazasından sayılan olaylar ise, iş yerinde bulunduğu sırada olan kazalar, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, iş yeri dışında meydana gelen kazalar, sigortalıların, işverene sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen kazalardır’’ diye konuştu.