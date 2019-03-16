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Kartepe’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

16 Mart 2019 Cumartesi 23:58
Kartepe’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Sarımeşe Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Suadiye Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya istikametinde seyir halinde olan Tufan G. yönetimindeki 34 JF 9966 plakalı otomobil, Nizami Cedit Caddesi’nden Sapanca Yolu Caddesi’nin İstanbul istikametine dönmek isteyen Şerafettin Adıyaman idaresindeki (45) idaresindeki 19 DK 460 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Şerafettin Adıyaman ağır yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü Tufan G. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalesinde Şerafettin Adıyaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında Adıyaman’ın cesedi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, Tufan G. ise ifadesi alınmak üzere Karatepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 23:58
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