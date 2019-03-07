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Kartepe’de çocuklar tasarım atölyelerinde hayal dünyalarını keşfediyorlar

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nde çocuklar keşfetmeyi, farklı kurgular gerçekleştirmeyi, öykü anlatmayı, sorular sormayı, eleştirmeyi öğrenerek, kendi hayal dünyalarını keşfediyor.

07 Mart 2019 Perşembe 12:07
Kartepe’de çocuklar tasarım atölyelerinde hayal dünyalarını keşfediyorlar

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nde çocuklar keşfetmeyi, farklı kurgular gerçekleştirmeyi, öykü anlatmayı, sorular sormayı, eleştirmeyi öğrenerek, kendi hayal dünyalarını keşfediyor.


Birbirinden renkli ve öğretici atölye çalışmaları ile çocukların aktivite zamanlarına heyecan katan Bilgi Evleri, çocukların kişisel gelişimlerini doğrudan etkileyerek onların becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Bu tür atölye çalışmalarında çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkarıyor.


Kartepeli minikler atölye çalışmalarında tasarım ve öğrenmeyi birlikte gerçekleştiriyor. Öğrenciler eğitimcilerle birlikte her türlü malzeme ve eşyayı, teknolojiyi, fen ve sanat alanlarındaki yeni kavramları bir arada kullanıyor. Yapılan etkinliklerde, hızla değişen 21. yüzyıl dünyasında, düşünebilen ve hareket edebilen, üretken bireyler yetiştirebilmek için, tasarım temelli öğrenme deneyimleri gerçekleştirilerek tüm aktivitelerde “Hayal Et, Derinlemesine Düşün, Oluştur, Çalıştır, Paylaş” sözcükleriyle hareket ediliyor.


Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri’nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen atölye çalışmaları kapsamında İstasyon Necip Fazıl Kısakürek Bilgi Evi’nde öğrenciler, cam boyasıyla evlerinde bulunan kullanılmayan cam malzemeleri değerlendirdi. Çocuklar, sevdikleri kahramanları cam üzerine resmederek camlara renklilik kattılar. Arslanbey Yunus Emre Bilgi Evi’nde çocuklar sevdikleri kitapları okurken kullanmak için quilling kâğıtları ile kendi becerilerini kullanarak kitap ayraçları yaptılar. Ataevler Piri Reis Bilgi Evi’nde öğrenciler, “Her şey benim elinde” diyerek parmak boyalarla yaptıkları resimlerde “Güven-Özgüven” değerlerine dikkat çektiler.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:07
  1. kitap
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