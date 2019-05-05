Kartepe´de 58 davulcu görev yapacak

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca 32 mahallede davul çalacak 58 davulcuya eğitimlerini verdikten sonra yaka kartlarını teslim etti.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarının iş birliği ile ilçede görev alacak olan Ramazan davulcuları belirlendi. Ramazanda davul çalacak 58 davulcu zabıta müdürlüğünden temin ettikleri yaka kartları ile ilçede belirlenen bölgelerde görev yapacak. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, muhtarlarımızdan gelen isimler üzerinde yaptıkları tespit sonrası belirlenen 58 davulcuya uyması gereken kuralları ve genel bilgileri tek tek aktardı. Davulculara vatandaşların huzurunu kaçırmayacak şekilde görev yapmalarını ve kılık kıyafetlerine dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizerek aktaran Müdür Özbayraklı, yaka kartlarını da yakalarında bulundurmalarını istedi.İftar ve sahurlarda 32 mahallede davul çalacak davulcular bilgilendirme sonrası yaka kartlarını alarak görev yapacakları mahallelere dağıldılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Halkımızın huzurlu bir ramazan geçirmesi için belediye olarak göreve hazırız. Ekiplerimiz ramazan ayı boyunca denetimlerini aralıksız devam ettirirken tüm birimlerimiz ay boyunca görevlerini her zamanki titizlikle sürdürecek. Tüm halkımıza hayırlı, huzurlu ve bereketli ramazanlar diliyorum” dedi.