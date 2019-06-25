Kartepe’de 2020-2024 stratejik plan hazırlıkları

Uzman Alper Özer, Kartepe Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarına kurumsal bir alt yapı oluşturması adına eğitim verdi.

Kartepe Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları devam ediyor. Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda personelin sürece katılımını gerçekleştirilmesi için oluşturulan stratejik planlama alt çalışma gruplarına Mali Hizmetlerde uzman Alper Özer tarafından Kartepe Belediyesi meclis salonunda eğitim verildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü uzman personellerinden Alper Özer, bilgilendirme sunumunda katılımcı, kapsamlı yönetim biliminin gerektirdiği metotlarla yapılan planın stratejik yönetimin, diğer temel bileşenleriyle bağlantısının daha güçlü kurulmasını sağlayacağına hizmet üretme sunma noktasında daha etkili ve verimli işler çıkarılacağına değindi.

Eğitimin son kısmında stratejik planın önemine değinen Özer, “Stratejik plan hazırlıklarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için planlama sürecinin bile çok iyi planlanması gerekmektedir. Bu çerçevede stratejik planlama ekibince planlama sürecinin gerektirdiği ihtiyaçları ortaya koyan bir hazırlık programı hazırlanır. Stratejik planlama ekibi tarafından hazırlık programı çalışmaları kapsamında eğitim, danışmanlık ve veri ihtiyacına ilişkin değerlendirmeler yapılırStratejik plan hazırlanmasının zorunluluğu bir kenara stratejik plan kurum açısından son derece faydalı bir yolculuk iyi bir yönetim aracı ve anahtarıdır. Bu bağlamda stratejik planlama alt çalışma ekibinin bu yolculukta özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığı aşikârdır” diye belirtti.

Kartepe Belediyesi bünyesinde Strateji Geliştirme Kurulu’nda 15, Stratejik Planlama ekibinde 7 kişi görevlendirildi. Devam eden Stratejik plan çalışmalarını değerlendiren Başkan Kocaman, “Kartepemiz gelişmeye en açık ilçelerimizden biri. Rabbimin bahşettiği güzellikleri, avantajları var. Bunları fırsata çevirecek şekilde, 5 yıllık planlamamızı kurumsal, bilimsel, kalkınma hamlelerinden oluşan stratejilerle, gerçekçi, uygulanabilir ve ölçülebilir olarak belirleyeceğiz. Bununla ilgili uzman ekibimiz mesai harcıyor. Kartepe’yi güzel bir gelecek bekliyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Dumlupınar Mahallesi Kanal Park Projesi II’nci etap yürüyüş yolu içerisinde bulunan 317 metre kare kafe 4 yıl süreyle kapalı teklif usulü ile ihale edilecek. İhale Kartepe Belediyesi Encümen Salonu’nda saat 10.10’da gerçekleştirilecek. Bir yıllık ödemesi peşin istenen kafe için muhammen bedel 30 bin TL olarak belirlendi. Kartepelilerin büyük ilgi gösterdiği Kanal Park II’nci etap içerisinde bulunan sekizgen kafe kendi alanında örnek olması ile dikkat çekiyor. Yapılacak olan ihaleye istekli işletmecilerin başvuruları devam ediyor.