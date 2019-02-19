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Kartepe’de 2018 yılında 5 bin 100 bisiklet dağıtıldı

Kartepe Belediyesi 2018 yılı içerisinde ilçe genelinde eğitim gören 3 bin öğrenci ve bin 600 öğretmene bisiklet hediye etti.

19 Şubat 2019 Salı 10:38
Kartepe’de 2018 yılında 5 bin 100 bisiklet dağıtıldı

Kartepe Belediyesi 2018 yılı içerisinde ilçe genelinde eğitim gören 3 bin öğrenci ve bin 600 öğretmene bisiklet hediye etti.


Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü taraftan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. İlçe genelinde akıl ve zeka oyunları dağıtılarak Kartepeli çocukların donanımlı ve bilgili yetişmesine katkı sağlanırjen, 2018 ilçe genelinde 3 bin 500 öğrenciye bisiklet dağıtıldı. Proje kapsamında bin 600 öğretmene de bisiklet hediye edildi. Çocuklar için farklı projeler düzenleyen Kartepe Belediyesi, kadınların meslek sahibi olmaları amacıyla her yıl düzenli olarak KAR-MEK kurslarında çeşitli branşlarda eğitim veriyor. 2018 yılı içerisinde 26 branş 27 kurs merkezinde 2 bin 501 kadın, 161 erkek olmak üzere toplam 2 bin 662 vatandaşa eğitim verildi.



2018 yılında faaliyete geçen Gelişim Akademisi’nde 13 farklı branşta hizmet veriliyor. Merkezde gitar, keman, tezhip, minyatür, resim, kaligrafi, ebru, drama, 3D yazıcı, ahşap süsleme, filografi, cam işleme, robotik kodlama alanlarında eğitimler veriliyor. Türkiye genelinde engelli bireylere yönelik sayılı merkezler arasında yer alan Atla Terapi Merkezi’nde ise engeller atla aşılmaya çalışılıyor. Merkezde ayda 400 kişi faydalanıyor. Gençlerin gözde kamp yerlerinden olan Kartepe Belediyesi Ketenciler Parkı ise 2018 yılında 116 grup 236 gün 6 bin 330 kişiyi misafir etti.



Konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kartepe halkına yönelik projeler ile vatandaşlara faydalı olabilmeyi hedeflediklerini söyleyen Hüseyin Üzülmez, “Tek amacımız gök kubbe de hoşbir seda bırakmaktı. Tüm mesaimizi, enerjimizi bunun için kullandık. Bizimle aynı yolda yürüyen, destek veren, vermeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:38
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