Kartepe'de 2 berberin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından berber ve kuaförlere geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonuçları belli oldu. Çağdaş Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre, ilçe genelinde hizmet veren 108 berberin 2’sinde koronavirüs testi pozitif çıktı, 36 bayan kuaföründe ise test sonucu pozitif çıkan yok.

Müşteriler de karantina altında

Hastaneye kaldırılan iki berberin tedavilerine başlanırken, dükkanları da kapatıldı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan iki berberin açıldıkları süre içerisinde müşterisi olup tıraş ettiği kişilere de ulaşılıp test yapıldı. Bu kişiler de karantinaya alındı.

İlçe Sağlık Müdürü Arslan'dan uyarı

Konu hakkında açıklama yapan Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, “İlçemizde hizmet veren tüm berber, kuaför ve çalışanlarına geçtiğimiz hafta sonu koronavirüs testini yaptık. Zorunlu olarak yapılan bu uygulama ilk defa Kartepe’de yapıldı. Yapılan testler sonucu Kartepe’de hizmet veren iki berberde koronavirüs test sonucu pozitif, diğer berber ve kuaförlerimizin test sonuçları negatif çıktı. Ancak şu bilinmeli ki salgın hala devam etmekte, tehlike geçmiş değil, hala aramızda kol geziyor. Bu nedenle lütfen tedbiri elden bırakmayalım Hijyen kurallarına uyalım, sosyal mesafeye dikkat edelim” dedi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Dr. Arslan, “Bu salgın başladığı ilk günden itibaren hiçbir gevşeme yapmadan aynı ciddiyet ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçe genelinde berber, kuaför ve çalışanlarına yaptığımız koronavirüs testini imkanlarımız doğrultusunda riskli kişi ve bölgeler başta olmak üzere ilçe genelinde herkese yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.