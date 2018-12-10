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Kartepe teleferiğine kavuşuyor

Kocaeli'nin turizm merkezi Kartepe'de yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek teleferik hattının temeli atıldı- Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez:- "Fizibilite çalışmalarına göre, proje Kartepe'ye yıllık 1,5 milyon ilave turist getirecek"

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:11
Kartepe teleferiğine kavuşuyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin aynı anda izlenebileceği Kartepe Teleferik Hattı'nın temeline ilk harç törenle atıldı.

Hikmetiye İstasyonu'nun yer alacağı Derbent Poligon Alanı'nda düzenlenen temel atma töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, teleferik projesini hayata geçirmeye yıllar önce niyetlendiklerini, daha sonra bunun yapımını Kartepe Belediyesi'ne devrettiklerini söyledi.

Çok uzun ve sıkı bir takip sürecinin ardından bugün temel atma noktasına geldiklerini dile getiren Karaosmanoğlu, çevreye duyarlı şekilde yapılacak projeyi 2020'nin başında hizmete almayı hedeflediklerini kaydetti.

- "Proje turizmin gelişmesine büyük katkı sağlayacak"

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de bugün teleferik projesinin birinci etabına başladıklarını belirterek, 4,7 kilometrelik bu etapta teleferiğin başlangıç istasyonu ile konaklama ve dinlenme tesislerinin inşa edileceğini ifade etti.

Kartepe'ye kazandıracakları teleferiğin birçok doğal güzelliği havadan görme imkanı sunacağını vurgulayan Üzülmez, "Türkiye ve dünyada birçok teleferik projesini yerinde gördüm. Ya bir deniz ya da bir dağ manzarası var. Hem dağ hem deniz hem de göl hatta açık havada ikinci bir deniz manzarası olan dünyada başka bir teleferik projesi yok." diye konuştu.

Üzülmez, hiç ağaç kesilmeden en modern teknolojiyle yapılacak teleferik projesinde 10 kişilik kabinlerin bulunacağını anlatarak, proje kapsamında uzunlukları 11 ila 46 metre arasında değişen 15 direk inşa edileceğini aktardı.

Teleferik projesiyle kent ve ülke turizminin gelişimine büyük katkı sağlayacaklarının altını çizen Üzülmez, "Kartepe, Kocaeli'nin turizme açılan kapısı. 2017 yılında Kocaeli'ye gelen turistlerin yüzde 51'i Kartepe'ye geldi. Bu da yaklaşık 500 bin turist demek. Fizibilite çalışmalarına göre, proje Kartepe'ye yıllık 1,5 milyon ilave turist getirecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri temele ilk harcı attı.

Törene, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AK Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın ve çok sayıda davetli katıldı.

- Proje detayları

Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi manzarası eşliğinde turistleri Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaştıracak Kartepe Teleferik Hattı projesi, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa edilecek.

Dinlenme ve konaklama tesisleriyle toplam yatırım maliyeti 100 milyon lira olarak hesaplanan proje kapsamında, 15 direk ve 2 istasyon binası inşa edilecek.

Çift yönlü ve 3 halatlı olarak planlanan teleferik hattında 24 adet onar kişilik kabinler yer alacak. Hattın Hikmetiye istasyonu 20 bin metrekare, Kuzuyayla istasyonu ise 3 bin 644 metrekarelik alanda hizmet verecek.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 17:11
  1. Kartepe Teleferik Projesi

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