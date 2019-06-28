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Kartepe gebe eğitim sınıfı açıldı

Kartepe Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yenilenen gebelik sınıfının açılışı yapıldı.

28 Haziran 2019 Cuma 12:32
Kartepe gebe eğitim sınıfı açıldı

Kartepe Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde yenilenen gebelik sınıfının açılışı yapıldı.


Kartepe Belediyesi ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Dumlupınar Mahallesi’nde gebelik sınıfı açıldı. Kadın Spor Merkezlerinde haftada bir gün, gebelik eğitimi sınıfı açarak anne adaylarına kendi mahallelerinde bu hizmeti alma imkanı tanıyor. Kartepeli anne adaylarına spor yapma fırsatı sunulurken aynı zamanda gebeliğe hazırlık ve gebelik süreci ile ilgili eğitim almaları da sağlanıyor. Açılış töreninde konuşan Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, “Kartepe’de ki insanlar hasta olduktan sonra, sıkıntı yaşadıktan sonra değil, önemli olan onların hasta olmadan sıkıntı yaşamadan önüne geçecek tedbirleri alabilmektir. Bu anlamda bizde yaklaşık 4 yıldır gebe eğitimine ağırlık vermekteyiz. Biz kendimiz bazı imkanlarla bunu faaliyete geçirmiştik. Kartepe Belediyesi işbirliğinde Gebe Eğitim Sınıfımızı yenilediler. Gerek gebe eğitimcilerimizle, ebe arkadaşlarımızla, doktorumuzla, diş hekimlerimizle, diyetisyenimizle, psikoloğumuzla ve Kartepe Belediyesinden gelen gebe pilates hocamızla Kocaeli’de Gebe Eğitim Sınıfı anlamında en güçlü kadro bizde. Bu kadroyla 7/24 hizmet etmekten gurur duymaktayız” dedi.


Daha sonra söz alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Kartepemiz’de geçmişten bugüne kurumlarımız uyum içerisinde hizmet üretilmektedir. Kartepe’de insanın olduğu her yerde biz uyum içerisinde birlik beraberlik içerisinde çalışma yapmaya hizmet üretmeye devam ediyoruz edeceğiz de. Bugün de güzel bir örneğini yaşıyoruz. Biz belediyecilik noktasında doğum anından ölüm anına kadar her yerde varız. İnsanımıza hizmet etmek için gayret ediyoruz. Ama bu doğum öncesinden bir hizmet ve bence çok gerekli bir hizmet diye düşünüyorum. Çünkü annelerimizin, kadınlarımızın, gebe annelerimizin biz gebelik dönemindeki sıkıntılarını, zorluklarını bende bir baba olarak iyi biliyorum. Nasıl bir süreç geçirdiklerini, desteğe ihtiyaç duyduklarını biliyorum. İnşallah bu bir başlangıç olur. Bölgemizde yaşayan çok sevdiğimiz, inandığımız, çok değer verdiğimiz kadınlarımız için bir nebze hizmet etme fırsatı olur. Gelişmişliğin ilk adımlarından biri eğitimdir. Bu güzel hizmet için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:32
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