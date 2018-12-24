0553 313 94 23

"Kartepe" feribotunun İstanköy Adası'nda kalması

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:56
"Kartepe" feribotunun İstanköy Adası'nda kalması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Kartepe" feribotunun İstanköy Adası'nda kalmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İstanköy Adası'nda, Bodrum-Kos seferini yapan feribotun kaptanı ve gemicisinin valizlerinde sahte mühür ve pasaportlar bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmasıyla ilgili Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, feribot kaptanı S.G. ve gemici A.A. ile valizi, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki görevinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan H.Y'ye gönderen kardeşi K.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden K.Y. mahkemece tutuklandı, tekne kaptanı ile gemici ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Yunanistan'da ele geçirilen valizde firari H.Y'ye ait iki dizüstü bilgisayar, bir tablet, hard disk ve cep telefonu bulunduğu öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, 21 Aralık'ta İstanköy (Kos) Adası'na giden ve geri dönmeyen "Kartepe" feribotunun kaptanı ve gemicisi Yunan polisince gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:56
  1. (FETÖ) firarisi
  2. Bodrum
  3. feribot
  4. FETÖ
  5. gemici
  6. kaptan
  7. Muğla

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus hava savunma sistemi birliği askerleri Suriye'den döndü
    1. Rus hava savunma sistemi birliği..
    2. Cumhurbaşkanlığı'ndan Gezen-Akpınar..
    3. Doğu Perinçek'ten skandal 'pezevenk'..
    4. Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat..
    5. Üniversite öğrencileri köy okuluna..
    6. Kalın: "(Metin Akpınar ve Müjdat..
    7. Karakolda fenalaşan kişi hastanede öldü
    8. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı..
    9. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tunus'ta
    10. Sudan'daki gösteriler Cezire'deki 2..
    11. Kalın: "Patriotların alınmasına biz..
    12. İZBAN ek seferleri durduruldu
    13. Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi)..
    14. Tüzel kişiye de avro ve dolar cinsi..
    15. Vali'den Süleyman Şah Türbesi'ne ziyaret
    16. İsrail Gazze sahilinde 14 Filistinliyi..
    17. Kalın: "(14 Aralık'taki Erdoğan-Trump..
    18. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    19. Derede sürüklenen aracın sürücüsü..
    20. Kalın: "(Erdoğan-Trump görüşmesi) 14..
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!