0553 313 94 23

Kartallı minikler Fun Street’te doyasıya eğlendi

Kartal Belediyesi, Başkan Altınok Öz’ün “Her Mahalleye 1 Kreş” sloganıyla Kartal’da sayısını 1’den 14’e çıkardığı kreşlerde, miniklerin eğitici ve öğretici bir alanda vakit geçirmesini sağlarken bir yandan da eğlenceye doyacakları etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

12 Mart 2019 Salı 11:36
Kartallı minikler Fun Street’te doyasıya eğlendi

Kartal Belediyesi, Başkan Altınok Öz’ün “Her Mahalleye 1 Kreş” sloganıyla Kartal’da sayısını 1’den 14’e çıkardığı kreşlerde, miniklerin eğitici ve öğretici bir alanda vakit geçirmesini sağlarken bir yandan da eğlenceye doyacakları etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.


Bu çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi’ne bağlı Uğur Mumcu kreşi, anlamlı bir etkinliğe sahne oldu.


Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan Fun Street adlı eğlence merkezi, çocuklar için bir dizi etkinlik düzenledi. Oyun parkında doyasıya eğlenen minikler için saatler su gibi aktı. Top havuzundan meslekler etkinliğine pek çok farklı bölümde eğlenen miniklere öğretmenleri de eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları
    1. Avrupa borsaları
    2. Bahçelievler'de anne ve kızının evde..
    3. Garanti'den 3 ayda 525 milyon dolarlık..
    4. DTSO Kadın Meclisi seçimleri 11..
    5. Ülker Halley’e bi halley oldu karadut..
    6. Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını..
    7. Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu emekçi..
    8. Başkan Çaylı’dan İstiklal Marşı mesajı
    9. Yozgat’ta uyuşturucu satıcılarına..
    10. Şahin, “Milli Şairimiz Mehmet Akif’i..
    11. Firari FETÖ hükümlüsü enselendi
    12. Devrek Ahmet Taner Ortaokulu..
    13. Su pompasında yangın tatbikatı
    14. Hüseyin Aydın Turkcell Yönetim..
    15. Beton direğe çarpan sürücü ağır..
    16. Van Shopping Fest başlıyor
    17. Acun Ilıcalı'dan Tv 8 açıklaması:..
    18. Boyner'in aktif spor ve jean..
    19. "10 Numara Yağ" operasyonu: 21 gözaltı
    20. TİKA, Acil Tıp Kapasite Artırma..
    21. Türk Telekom’dan sosyal proje
    22. Banka kredisiyle aldığı tabanca milli..
    23. Hırsızlıklara karşı videolu uyarı
    24. Çanakkale’de 36 mülteci yakalandı
    25. "Okul her yerdedir" deyip derslerini..
    26. Korkunç olay! Bir kova suda boğuldu
    27. 2.5 milyar dolarlık piyasayı Türkiye..
    28. "31 Mart’ta Mersin’de Cumhur İttifakı..
    29. Meclis toplantısında belediye..
    30. Diyarbakırlı çocuklar, hokey sayesinde..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!