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Kartallı kadınlar için yeni bir terapi hizmeti

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Kadın Danışma Merkezi, Kartallı kadınlar için 7 hafta sürecek ücretsiz grup terapisi başlattı.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:25
Kartallı kadınlar için yeni bir terapi hizmeti

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Kadın Danışma Merkezi, Kartallı kadınlar için 7 hafta sürecek ücretsiz grup terapisi başlattı.


Kadınların yaşadıkları sıkıntıların çözümünde yardımcı olmaya çalışan Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezi, İstanbul Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı işbirliği ile yeni bir grup terapisi başlattı. Travma sonrası psikolojik destek ihtiyacı duyan kadınlara yönelik hazırlanan grup terapisi, Doç. Dr. Zeynep Ceren Acartürk danışmanlığında Psikolog Şule Nur Orhan tarafından yürütülecek. Travma sonrası stres bozukluğu psikolojik destek grubu adıyla haftada bir gün iki saatlik oturumlar halinde düzenlenen grup terapisi 7 hafta sürecek.


Kadın Danışma Merkezi’nden yapılan açıklamada, kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, çoğu kez olağandışı ve beklenmedik olayların yol açtığı etkilerin ruhsal travma olarak adlandırıldığı belirtildi. Toplumda ruhsal travmalara yol açan olayların (insanın bir yakınını beklenmedik bir anda kaybetmesi, kazalar, afetler, taciz, saldırılar, aile içi şiddet vb) yaygın olduğu kaydedilen açıklamada, araştırmalara göre her iki kişiden birinin yaşam boyu en az bir kez travmatik bir olaya maruz kaldığı vurgulandı. Açıklamada grup terapisinin amacının travmatik bir yaşantıya maruz kalan kadınların kaygı, depresyon, bedensel şikayetlerinin azaltılması olduğu belirtildi. Açıklamada, "Siz de yaşadığınız beklenmedik bir olaydan sonra uykusuzluk, kâbus görme, sürekli olarak olayın tekrarlanacağı korkusu ve bu nedenle diken üstünde hissetme, kolay irkilme, çabuk sinirlenme, gelecekle ilgili plan yapamama, yabancılaşma (başkaları beni veya yaşadıklarımı anlamıyor hissi), olayı hatırlatan durumlarda huzursuz olma ve bu durumlardan kaçınma, depresyon, bedensel şikâyetler ve kaygı yaşıyorsanız sizleri çalışmamıza bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için 0 216 280 64 63 numaralı telefondan Kadın Danışma Merkezimize ulaşabilirsiniz" denildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:25
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