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Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi buldu

17 Ocak 2019 Perşembe 16:51
Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

BOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Bolu'da üç gündür aralıklarla devam eden yağışla kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Kartalkaya'ya, günübirlik ve konaklamak için gelen tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometreye yaklaşan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkartıyor.

Toplam yatak kapasitesi 2 bin olan 5 otel, yarıyıl tatili öncesinde yüzde 90 doluluğa ulaşırken, rezervasyonlar devam ediyor.

- "Pistlerde her türlü önlem alındı"

Kayak merkezinde bulunan bir otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon kar bereketi yaşadıklarını belirterek, "Pistlerde 2 metreyi aşan kar var. Tüm pistler açık. Kayakseverler bu mevsimi çok seviyor. Bol karda kayak yapmanın ayrı bir zevki var." diye konuştu.

Avcı, yarıyıl tatiline yoğun bir talebin olduğuna değinerek, "Tatilcilerin bu karı değerlendirmesi gerek. Yağan kar kayak için çok elverişli. Ayrıca tatilcilerimizin doyasıya eğlenmesi için 8 kilometre uzunluğunda bir safari pisti açtık. Ayrıca bu pistlere her sabah yapay karlama da takviye ediyoruz. Şu an pistlerdeki adrenalin üst seviyede." şeklinde konuştu.

Pistlerdeki güvenlik önlemlerine de değinen Avcı, tatilcilerin güvenliği için her türlü önlemin alındığını vurguladı.

Tatil için İstanbul'dan gelen İhsanettin Mollahüseyinoğlu da "Burada tatil yapmak güzel. Şu anda biraz yoğun burası. Önümüzdeki hafta biraz daha yoğun olacak herhalde. Erken geldik ve yarın çıkış yapacağız." dedi.



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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:51
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