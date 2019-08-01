Kartal’ın yeşil alanları Yakacık Serası’ndan besleniyor

Kartal’ı daha çok yeşil ile donatmak için üretimin aralıksız devam ettiği Yakacık Serası’nda yaklaşık 200 bin bitki yetiştiriliyor.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı sera, Yakacık’ta yer alıyor. 600 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 8 bin 500 metrekare alanı kapsayan serada, 150 tür fidan üretiliyor ve yılda yaklaşık 200 bin bitki yetiştiriliyor. Serada; mevsimlik çiçek, farklı türlerde birçok ağaç çeşidi, yüz binlerce fidanın yanı sıra yetiştirilen bitkilerde kullanılmak üzere gübreli toprak ve solucan gübresi üretimi de yapılıyor.

Zarar görmüş ağaç ve bitkiler burada tedavi ediliyor

Serada yetiştirilen tüm bitkiler ise ilçe genelindeki park, bahçe ve refüjlerde toprakla buluşturuluyor. Ayrıca serada yapılan yeşil üretimin yanı sıra çeşitli sebeplerden zarar görmüş ağaç ve bitkiler de serada bakıma alınarak tedavi edilebiliyor. Bakım ve ilaçlaması; alanında uzman personel tarafından tamamlanan bitki ve ağaçların, daha sonra uygun yaşam alanlarına nakledilerek hayatta kalmaları sağlanıyor.

Yeşilin her tonunun üretildiği serada, çiçek üretimine de büyük önem veriliyor. Ortalama her sene 10 bin çiçek, çeşitli etkinliklerde Kartallı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Kartal’da yeşil alanların korunması ve sayılarının artırılmasının öncelikli projelerinden olduğunu ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Seramızda yapılan yeşil üretimini, ilçemizin farklı noktalarında değerlendiriyoruz. Mevcut potansiyeli korumak ve var olan yeşil alanlara yenilerini eklemek için ekiplerimizle durmaksızın çalışıyoruz. Kartal’ın daha çok yeşile bürünmesini sağlayacağız ve bunu da doğasever ve çevreci Kartallı vatandaşlarımız ile birlikte yapacağız.” dedi.