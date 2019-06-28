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Kartal’ın mahalleleri, Temmuz ayında da şenleniyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaz tatilinde doyasıya eğlenmelerini hedefleyerek çocuklara hediye ettiği ve Haziran ayı boyunca her gün farklı bir mahalleye kurulan "Mahallede Şenlik Var” panayırının, miniklerin yoğun ilgisi sebebiyle Temmuz ayında da kurulması talimatını verdi.

28 Haziran 2019 Cuma 15:10
Kartal’ın mahalleleri, Temmuz ayında da şenleniyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaz tatilinde doyasıya eğlenmelerini hedefleyerek çocuklara hediye ettiği ve Haziran ayı boyunca her gün farklı bir mahalleye kurulan "Mahallede Şenlik Var” panayırının, miniklerin yoğun ilgisi sebebiyle Temmuz ayında da kurulması talimatını verdi.


Kartal Belediyesi’nin 03-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenleyeceği ”Mahallede Şenlik Var” panayırı ile Kartallı çocuklar, tatil sevincini doyasıya yaşayacak.


Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde yaz tatilinde çocuklara unutulmaz bir eğlence programı hazırladı. 03-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek ”Mahallede Şenlik Var” panayırı ile Kartal’ın sokakları Temmuz ayı boyunca yine şenlenecek. Şenlikler boyunca Kartal’ın mahallelerinde, çocuk sesleri yankılanacak. Kartal’ın 9 farklı noktasında gerçekleşecek panayırda çocuklar; taş boyama, kum boyama ve maske atölyeleri, şişme oyun parkları, balon patlatma, birdir bir, çuval yarışı, yumurta taşıma, mendil ve sandalye kapmaca gibi unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları ve çeşitli etkinliklerle Kartal’da çocuk olmanın ayrıcalığını yaşarken anneler de takı ve seramik atölyelerinde kendilerine zaman ayırabilecek.


Her zaman çocukların yanında olduklarını ve çalışmalarını bu anlayışla sürdürdüklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: “Çocuklarımızın yaz tatili eğlencesinde, onları yalnız bırakmıyoruz. Haziran ayı boyunca kurmuş olduğumuz, ‘Mahallede Şenlik Var’ panayırı ile çocuklarımız doyasıya eğlendi. Her gün farklı bir mahalleye kurulan panayırı ziyaret ederek çocuklarımızla bir araya geldiğimizde şenlikler sayesinde ne kadar mutlu olduklarını gördük. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Dolayısıyla onlardan gelen yoğun istekle de bu eğlenceyi Temmuz ayı boyunca miniklerimizle buluşturmaya devam etme kararı aldık.” dedi.


Etkinlik Yerleri


03 Temmuz Çarşamba: Topselvi Mahallesi, Şehit İbrahim Doğan Parkı


06 Temmuz Cumartesi: Soğanlık Yeni Mahalle, Şehit Erdal Engin Parkı


07 Temmuz Pazar: Karlıktepe Mahallesi, Şehit Dursunkaya Parkı


10 Temmuz Çarşamba: Yalı Mahallesi, Şehit Muharrem Öztürk Parkı


13 Temmuz Cumartesi: Yakacık Çarşı Mahallesi, Manolya Parkı


14 Temmuz Pazar: Soğanlık Orta Mahalle, Naim Süleymanoğlu Parkı


17 Temmuz Çarşamba: Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Parkı


20 Temmuz Cumartesi: Orhantepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Parkı


21 Temmuz Pazar: Kordonboyu Mahallesi, Çiğdem Parkı


Mahallelerde gerçekleşecek etkinliklerde; saat 13.00’da Atölyeler ve Şişme Oyun Parkları, saat 15.00’da ise Unutulmaya Yüz Tutmuş Sokak Oyunları ile Kartallı minikler, eğlenceli bir yaz tatili geçirecek.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:10
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