Kartal’ın geleceği Kartallılarla planlandı

Seçim sürecinde "Kartal’ı Komşularımızla Birlikte Yöneteceğiz" diyerek katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışacaklarının sözünü veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğündeki Kartal Belediyesi, vatandaşın yönetime katılımını sağlamak amacıyla önemli bir adım attı.

5 yılda bir hazırlanan ve kentin yönetimine dair yol haritalarının oluşturulduğu ‘Stratejik Plan’ çalışmalarını vatandaşların görüş ve önerilerine açan Kartal Belediyesi, 2-9 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiği buluşmalarla ilçenin geleceğini halkla birlikte belirledi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla ilçenin farklı mahallelerinde düzenlenen 20 ayrı buluşmada, kentin beş yıllık dönemini oluşturacak çalışmalar hakkında; mahallelilerin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alındı, Kartal Belediyesinin hizmet ve yatırımlarının planlama sürecine vatandaşların katkı sunmaları sağlandı.

Mahallelilerin görüş ve önerileri kaydedildi, raporlandı ve değerlendirmeye alındı

Her yaştan yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen buluşmalarda; Kartal’ın 5 yıllık yol haritası, vatandaşlarla birlikte belirlendi, stratejik plandaki öncelikler, mahallelilerin isteklerine göre şekillendi. Öte yandan gerçekleşen 20 toplantıda mahalle halkının sarf ettiği her cümle, kelimesi kelimesine kaydedilerek raporlandı ve değerlendirmeye sunuldu. Ayrıca mahallelerde istatistik ve araştırma tekniğine uygun anketler yapılarak vatandaşın düşünceleri titiz bir ekip çalışmasıyla toplandı.

“Bize eşlik eden heyecanımızla birlikte Kartal’da ve İstanbul’da her şey çok güzel olacak”

Vatandaşlarla geniş kapsamlı, katılımcı bir iletişim oluşturmak maksadıyla bu tarz etkinlikleri artıracaklarını dile getiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Mahallelerdeki sorunları en aza indirgemek, projelerimizi bir plan dâhilinde adım adım gerçekleştirmek ve en önemlisi de komşularımızı yönetime dâhil ederek ilçemizin geleceğini birlikte inşa etmek için böyle bir çalışmayı uygun gördük. Gerçekleştirdiğimiz toplantılardan çok güzel geri bildirimler aldık. Vatandaşlarımız geldiler, mahalleleriyle ilgili görüşlerini, sorunlarını, düşünceleri ve çözüm önerilerini sundular, nasıl bir kent istediklerini belirttiler. Biz de tamamını kayıt altına aldık, raporladık ve tüm bunların ışığında önümüzdeki 5 yıllık dönemi kapsayacak yol haritasını oluşturduk. Bu tarz etkinlikleri artırarak katılımcı belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini vermeye devam edeceğiz. Her ay muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantıların yanı sıra; vatandaşlarımızla katılımcı bir iletişim kurarak çalışmalarımızın Kartal’da yaşayan her bireye dokunmasını sağlayacağız. Hizmet etmek için bize eşlik eden heyecanımızla birlikte Kartal’da ve İstanbul’da her şey çok güzel olacak.” dedi.