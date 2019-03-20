0553 313 94 23

Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan kapsamlı bilirkişi raporu, dosyaya geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:23
Kartal'da çöken binaya ilişkin soruşturma

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişilerden istenen kapsamlı rapor savcılık dosyasına girdi.

Bilirkişi raporunda, ruhsat eki onaylı projede binanın "bodrum + zemin + 5 normal kat" olmak üzere toplam 7 kat olarak hesaplanan taşıyıcı sisteme, kaçak olarak 2 kat ilavesiyle toplam 9 katın yükünün taşıtıldığı aktarıldı.

Binanın inşaatının projeye aykırı yapıldığı belirtilen raporda, ruhsat eki onaylı projedeki bina ölçülerine uyulmayarak binanın eninin 1,10 metre, boyunun da 2,55 metre daha büyük yapıldığının belirlendiği kaydedildi.

Raporda, binanın her katının da 41 metrekare büyütüldüğünün tespit edildiği, bu durumun da kolon ve kiriş açıklıklarının artmasına ve taşıyıcı sisteme daha büyük yük gelmesine sebep olduğu belirtildi.

Tüm bu sebeplerin birbirlerini tetiklediği vurgulanan raporda, binanın, "taşıyıcı sisteme öngörülenin üzerinde gelen aşırı yük ve projede öngörülen taşınabilir yük sınırının aşılması sebebiyle taşıyıcı yapı elemanlarının özelliklerini kaybetmesi sonucu çöktüğü" kaydedildi.

Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden istenen 1995 yılında çekilen hava fotoğraflarına göre binanın bitirildiği dönemde son 2 katın kaçak olarak tamamlandığı ve çatının kapatıldığının tespit edildiği belirtildi.

 

İnşaatta kullanılan beton kalitesinin TSE standartlarına uygun olmadığı kaydedilen raporda, beton kalitesinin düşük olduğu ve inşaatta deniz kumunun kullanıldığı tespiti yapıldı.

Raporda, bu kapsamda binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun binanın çökmesinde asli kusurlu olduğu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran'ın tali kusurlu, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu'nun ise kusursuz olduğu yönünde görüş bildirildi.

- Tutuklu bir kişi tahliye edildi

Soruşturma kapsamında tutuklanmalarına karar verilen 2 şüpheliden, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır'ın avukatının itirazı üzerine tahliye edildiği öğrenildi.

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat'ta saat 15.59 sıralarında çökmüştü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanırken, Arzu Keleş Baran ve Osman Mısırlıoğlu ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:23
  1. İstanbul
  2. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Kartal
  4. Yeşilyurt Apartmanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sapkın papazlar katolikleri sorgulamaya sevk etti! Yüzde 37’si...
    1. Sapkın papazlar katolikleri..
    2. Başkan adayından Balıkesirspor’a..
    3. 43 hafız icazetini aldı
    4. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den..
    5. İYİ Parti ve CHP’li..
    6. Red Bull Music ile "2019" kulübü bir..
    7. Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz’dan..
    8. İpsala’da 350 bin TL değerinde kaçak..
    9. Ergenekon usulü kara-propaganda yine..
    10. Trakya Kalkınma Ajansı Olağan Yönetim..
    11. İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkanı..
    12. Denizli Valisi Karahan depremin..
    13. Kartal’da çöken bina soruşturmasında..
    14. Sporcular Göbeklitepe için yürüdü
    15. 10 gündür aranan şahıs ölü bulundu
    16. Lüleburgaz’da kolon kanseri testi
    17. TSPB'de "Mutluluk Sanatı" semineri..
    18. Ömer Günel; “Esnafın yüzü bizimle..
    19. Theresa May, Brexit için üç aylık..
    20. Kartal'da çöken binaya ilişkin..
    21. Rektör Akgül’den Nevruz Bayramı mesajı
    22. Camide down sendromlu çocuklar için..
    23. Teröristler Kamışlı’da çukur ve tünel..
    24. Dünya Down Sendromlular Günü, Tebessüm..
    25. İstanbul'da askeri araç kaza yaptı! 1..
    26. Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı..
    27. Edibe Sözen’den Nevruz mesajı
    28. Polislik sınavı sorularını dağıtan..
    29. Başkan Memduh Büyükkılıç,..
    30. "Faaliyetlerimiz, yatırımlarımız hızlı..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"