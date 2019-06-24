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Kartal'daki çöken bina davası ertelendi

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada müştekilerin beyanı alındı- Mağdur-müşteki Mert Aydın:- "Bir anda bina çökmeye başladı. Enkaz altında kaldım ve 45 saat sonra kurtarıldım. Sağ bacağım diz altından kesildi. Birçok ameliyat geçirdim. Şu an halen hastanede ameliyat yaralarımın geçmesini bekliyorum"- Müşteki Yılmaz Alemdar:- "Binada birinci dereceden 9 akrabamı kaybettim. Biz 1996 yılında 7 katlı iken Hikmet Yeşilyurt'tan daireyi satın almıştık. 1999 depreminden sonra güçlendirme yapılmıştı. Dolayısıyla bu binanın daha sağlam olduğunu düşünüyorduk. Sanıklardan şikayetçiyim"- Mahkeme heyeti, duruşmayı eylüle erteledi

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:31
Kartal'daki çöken bina davası ertelendi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava eylül ayına ertelendi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ile tutuksuz sanık Arzu Keleş Baran ve taraf avukatları katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Suzan Çayır'ın gelmediği duruşmada, 21 mağdur-müşteki de hazır bulundu.

Beyanı alınan mağdur-müşteki Mert Aydın, binanın çöktüğü gün evde olduğunu belirterek, "Normalde ben dershaneye gidiyordum. O gün hasta olduğum için dershaneye gidememiştim. Saat 15.30'da uyandım. Mutfağa gidip yemek yedim. Bir anda bina çökmeye başladı. Enkaz altında kaldım ve 45 saat sonra kurtarıldım. Sağ bacağım diz altından kesildi. Birçok ameliyat geçirdim. Şu an halen hastanede ameliyat yaralarımın geçmesini bekliyorum. Hastane tedavim devam ediyor. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Mert Aydın, beyanının alınmasının ardından rahatsız olduğunu söylemesi üzerine duruşma salonundan çıkarıldı. Aydın, adliye önüne gelen ambulansa bindirilerek, tedavisine devam edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Mağdur-müşteki Nazan Tekgöz de, "Olay günü evde eşimin halasıyla oturuyordum. Birden bire güm diye bir ses geldi. Bina çöktü. Benim ayağıma kolon düştü. 5 saat sonra çıkarıldım. Hastaneye götürüldüm. 5,5 yaşındaki küçük kızım Azra Havva Tekgöz de enkazdan 19 saat sonra çıkarılabildi. Kızımın halen tedavisi devam ediyor ve yürüyemiyor. Bina çökmeden İki gün önce güm diye bir ses duymuştum. Dışarıdan bir patlama olmuştur diye düşünmüştüm." şeklinde konuştu.

- "Birinci dereceden 9 akrabamı kaybettim"

Müşteki Yılmaz Alemdar da çöken binada oturmadığını anlatarak, "Binada birinci dereceden 9 akrabamı kaybettim. Biz 1996 yılında 7 katlı iken Hikmet Yeşilyurt'tan daireyi satın almıştık. 1999 depreminden sonra güçlendirme yapılmıştı. Dolayısıyla bu binanın daha sağlam olduğunu düşünüyorduk. Sanıklardan şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Müşteki Meltem Dervişoğlu da binanın yıkıldığı gün işte olduğunu ifade ederek, "Teyzem aradı ve binanın çöktüğünü söyledi. Evde kızım Eylül Dervişoğlu, annem Sündüz Aydın ve erkek kardeşlerim vardı. Annem bina yıkılmadan önce dışarı çıkmış. Enkazın altından kızım Eylül 55 saat sonra vefat etmiş halde çıkarıldı. Kardeşim Mert Aydın yaralı halde çıkarıldı. Diğer kardeşim Melih Aydın vefat etti. Sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu.

- "Oğlumu ve 1,5 yaşındaki torunumu kaybettim"

Müşteki Sündüz Aydın da şunları anlattı:

"Binanın yıkıldığı gün oğlum Mert Aydın uyandı. Daha sonra diğer oğlum Melih Aydın geldi. Ben de ekmek almaya dışarı çıkmıştım. 1,5 yaşındaki torunum Eylül Dervuşoğlu da evdeydi. Eşim aradı, binanın çöktüğünü söyledi. Gittiğimde bina yerle bir olmuştu. Oğlum Melih ile torunum Eylül enkaz altında kaldı ve vefat etti. Diğer oğlum Mert Aydın ise yaralı çıkarıldı. Bacağı kesildi. Sanıklardan şikayetçiyim. Biz bina yıkılmadan 4,5 yıl önce taşınmıştık. Sanat kişi binanın depreme dayanıklı olduğunu söylemişti. Bina yıkılmadan önce bir sallantı hissetmedim. Hissetseydim çocuklarımı ve torunumu bırakıp dışarı çıkmazdım."

Müşteki Güler Yılmaz ise çöken binanın ikinci katında oturduğunu belirterek, "Mutfağın camından bakarken ayağım boşluğa gider gibi oldum. Kızıma 'Deprem mi oluyor?' dedim. O da cep telefonuna bakıp 'Yok öyle bir şey.' dedi. Kanepeye oturduğum esnada bir anda bina çökmeye başladı ve enkazın altında kaldık. Kızım rahmetli oldu. Ben yaralı kurtarıldım. Kızımın ölümüne ve benim yaralanmama neden olan sanıklardan şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Söz verilen diğer müştekiler de olay günü yaşadıklarını anlatarak, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Suzan Çayır hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi.

Tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun da bu halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı eylül ayına erteledi.

- Duruşma bitiminde açıklama

Davanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan mağdur ailelerin avukatı Ferda Aksu, Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'yla ilgili savcılıkça açılan soruşturma sonucunda açılan ceza davasının ilk celsesinin yapıldığını belirterek, "Dileğimiz mağdur olan kişilerin daha fazla yıpranmaması için bu dava sürecinin en kısa sürede tamamlanması ve bu olayda kusuru bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmasıdır. Bu davanın en kısa sürede sonuçlandırılacağını umuyoruz." dedi.

Türkiye'de 14 milyonu aşan kaçak yapı bulunduğunu ve bu binaların da bir risk altında olduğunu dile getiren avukat Aksu "Yeni Yeşilyurt vakalarının yaşanmaması için bu tür binalardan haberi olanların yetkilere bilgi vermesi ve bunlarla ilgili önlem alınması gerekir." ifadelerini kullandı."

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:31
  1. dava
  2. Kartal
  3. Yeşilyurt Apartmanı

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