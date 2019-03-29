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Kartal’daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Kartal sahilde 23 yaşındaki Tolga Aksünger’in başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Birdal Ş.

29 Mart 2019 Cuma 21:47
Kartal’daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Kartal sahilde 23 yaşındaki Tolga Aksünger’in başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Birdal Ş. ve kendisine yardım eden 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Birdal Ş., mahkeme sorgusunda, “Bana maddi ve manevi zarar vermiştir. Bunların etkisiyle kendisini yaralamak istemiştim. Tolga, ‘kafama sık, kafama sık’ deyince ben de bir anda kendimi kaybettim ve silah ateş aldı.” dedi.



Kartal Sahili’nde 26 Mart 2019 tarihinde kayalıkların üzerinde başından vurularak öldürülmüş olarak bulunan Tolga Aksünger’in (23), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinden gelen çocukluk arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Olayın ardından şüpheli Birdal Ş. ve cinayete yardım ettiği iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 4 kişi, öğle saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.



“Bana maddi ve manevi zarar vermiştir”


Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli Birdal Ş. ifadesinde, “Maktulle aramda yıllardır devam eden bir ilişki vardır. Bu süre zarfında bana maddi ve manevi zarar vermiştir. Bunların da etkisiyle kendisini yaralamak istemiştim. Tolga, ‘kafama sık, kafama sık’ deyince ben de bir anda kendimi kaybettim ve silah ateş aldı. Diğer şüphelilerin olayla bir alakaları yoktur. Tolga’yı yaralayacağımı bilmiyorlardı. Pişmanım.” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.



“Korkumuzdan Birdal’ın yanından ayrılamadık”


Şüpheli Samet A. savunmasında, “Tanıdığım birinin aracını gezmek için emanet aldım. Selim ve Birdal ile İstanbul’a geldik. Birdal’ın arkadaşı olan Arif’in evine gittik. Birdal, ‘Cemo’ isimli bir arkadaşından silah istedi.Bu kişiyi silahı Arif’in evine getirdi ve Birdal’a verdi. Daha sonra dışarıya çıktık. Birdal Tolga ile buluştu, saat 23.00 gibiydi. Bir saat dördümüz İstanbul’da dolaştık. Kartal sahile gittik.” dedi. Birdal ile Tolga arasında tartışma çıktığını söyleyen şüpheli Samet A., “Tolga bize, ‘siz uzaklaşın’ dedi. O sırada Birdal telefonda konuştuğu bayana, ‘Abla kafasına mı sıkayım, ayağına mı’ dedi ve bir el silah sesi duydum. Hava karanlık olduğu için neresine ateş ettiğini görmedim. Korkumuzdan Birdal’ın yanından ayrılamadık ve Balıkesir’e döndük. Sabah olunca da polise teslim oldum. Hiçbir şekilde Birdal’a yardım etmedim. Tolga’yı vuracağından haberim yoktu. Suçsuzum.” diye konuştu.



“Silahı korkutmak için kullanacağını söyledi”


Şüpheli Selim İ. ifadesinde Birdal Ş.’ye hiçbir şekilde yardım etmediğini söyleyerek, “Gezmek amacıyla İstanbul’a geldik. Birdal birisinden alacağı olduğunu söyledi. Silahı da onu korkutmak amacıyla kullanacağını söyledi. Birdal’ın Tolga’yı öldüreceğini bilmiyorduk.” dedi.



Şüpheli Arif T. ise, “Tolga’nın vurulması olayında Birdal’a hiçbir şekilde yardım etmedim. Birdal’ın temin ettiği silahla benim bir alakam yoktur.” diyerek suçsuz olduğunu söyledi.



4 şüpheli de tutuklandı


Mahkeme sorguları tamamlanan şüpheli Birdal Ş. “kasten öldürme” suçundan, şüpheliler Arif T., Samet A. ve Selim İ. ise “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 21:47
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