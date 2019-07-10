Kartal'daki cinayet davası

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 17 yaşındaki Aleyna Can'ın silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle biri tutuklu 3 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyleyargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Vural, tutuksuz sanıklar Bayram Ekici ve Ercan Ekici ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Erol Ahraz esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, sanıklardan Bayram Ekici'nin yaşamını yitiren Aleyna Can'ın erkek arkadaşı olduğu, olaydan bir gün önce Kartal Cevizli Mahallesi'nde Konak Suite adlı yerden oda kiraladığı ve ikilinin burada kaldığı anlatıldı.

Olay günü söz konusu kiralık odaya, arkadaşları olan diğer sanıklar Ercan Ekici ve Mesut Vural'ın da geldiği aktarılan mütalaada, tarafların bir süre sohbet ettikleri, daha sonra dışarı çıkacakları sırada sanık Bayram Ekici'nin, sanık Mesut Vural'ın belindeki tabancayı fark ederek dışarıda sıkıntı olacağı gerekçesiyle odaya bırakmasını söylediği belirtildi.

Mütalaada, Ercan Ekici ile Mesut Vural'ın bir süre dışarıda gezdikten sonra akşam saatlerinde tekrar odaya geldikleri, evde sanık Bayram Ekici ile ölen Aleyna Can'ın yanına oturdukları, bu sırada Bayram Ekici'nin evde bırakılan tabancanın bozuk olduğunu söylemesi üzerine, sanık Ercan Ekici'nin tabancayı elinden alarak neresinin bozuk olduğunu sorduğu aktarıldı.

Sanık Mesut Vural'ın da bunun üzerine silahı alarak sürgüsünü düşürmeye çalıştığı sırada silahın aniden ateş aldığı kaydedilen mütalaada, tabancadan çıkan merminin Aleyna Can'ın ölümüne neden olduğu anlatıldı.

- Aralarında öldürmeyi gerektirecek husumet yok

Mütalaada, her ne kadar 3 sanık hakkında Aleyna Can'ı kasten öldürdükleri iddiasıyla dava açılmışsa da, adı geçen 3 sanık ile Aleyna Can arasında öldürmelerini gerektirecek nitelikle husumet bulunmadığı vurgulandı.

Mütalaada, sanık Bayram Ekici'nin, Aleyna Can ile gönül ilişkisinin olması, bu ilişki sürecinde zaman zaman Aleyna Can'a yönelik darp ve tehdit eylemlerinde bulunması, kimi zaman adli mercilere intikal eden bu olaylar nedeniyle sanık Bayram Ekici hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş olması hususlarının, somut olayda 3 sanığın Aleyna Can'ı kasten öldürdüklerine delalet edemeyeceği kaydedildi.

Aleyna Can'ın bahsi geçen uzaklaştırma kararına rağmen sanık Bayram Ekici ile görüşmeye devam etmesi ve birlikte kalmasının da bu durumu destekler mahiyette olduğu açıklanan mütalaada, sanıkların silahın bozuk olduğuna dair yaptığı savunmaların bilirkişi raporuyla desteklendiği belirtildi.

Mütalaada, Mesut Vural'ın olay anından hemen önce sürgüsü takılan ve daha evvelinde bozuk olduğunu bildiği tabancayla herhangi bir tedbir almaksızın tetik düşürmeye çalışması eylemi ile "bilinçli taksirle öldürme" suçunu işlediği savunularak, 2 yıl 8 aydan, 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklar Bayram Ekici ile Ercan Ekici'nin ise "kasten öldürme" suçunu işledikleri hususunda her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetlerine yeterli delil elde edilemediği belirtilen mütalaada, ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Aleyna Can'ın annesi Fatma Yirmibeş, "Kızım Bayram Ekici ile önceden sevgiliydi. Kızımı uyardım. Sürekli kızımı dövüyordu. Uzaklaştırma kararı verilmişti. 'Bayram beni öldürecek' demişti. Sanıklardan şikayetçiyim. Tutuklanmalarını talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Mesut Vural da "Kasten öldürme gibi bir şey söz konusu değildir. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mesut Vural'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Taraf avukatlarına karşı mütalaaya karşı savunmalarını yapmak üzere süre verilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki Aleyna Can'ın 30 Kasım 2017'de silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Mesut Varol, Ercan Ekici ve Bayram Ekici'nin "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.