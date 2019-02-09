0553 313 94 23

Kartal'daki bina çökmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:-"Kaybettiğimiz vatandaşımızın sayısı 17 oldu"-"Mert'in (Aydın) durumu düne göre daha iyi. Solunum cihazına bağlı değil. Genel durumu iyi. Kendisiyle iletişim kurabiliyoruz. Giderek toparlayacağını düşünüyoruz. Durumu, ciddi bir tablodan çıktı"

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:54
Kartal'daki bina çökmesi

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret eden Koca, Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koca, olayda yaralananlardan Mert Aydın'ın sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğunu belirterek, "Solunum cihazına bağlı değil. Genel durumu iyi, kendisiyle iletişim kurabiliyoruz. Giderek toparlayacağını düşünüyoruz. Durumu, ciddi bir tablodan çıktı. Şu an genel durumu daha iyi." dedi.

"Kaybettiğimizin vatandaşımızın sayısı 17 oldu." diyen Bakan Koca, yaralılara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bizim şu an takip ettiğimiz 13 hastamız var. Bu hastaların 7'si yoğun bakımda takip ediliyor. Bir hastamızı da taburcu etmiştik. Bu 7 hastadan 2'sinin durumu ciddi. Bir de Havva kızımız var. Havva'nın durumunu düne göre biraz daha iyi gördük ama ciddiyetini koruduğunu söyleyebiliriz. Tayyip'in (Mahmut Alemdar) durumu da düne göre daha iyi ve iletişim kurulabilir durumda. Genel durumunu da iyi gördüğümüz bir pozisyonda."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 12:54
  1. -Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
  2. Sağlık Bakanı enkazdaki ölü sayısını 17 olarak açıkladı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Duterte'den "Katolik Kilisesi reforma gitmeli" yorumu
    1. Duterte'den "Katolik Kilisesi reforma..
    2. Kanada'da 6 Müslüman'ı öldüren..
    3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu..
    4. MHP töreninde AK Parti sürprizi
    5. Çocuğa çift veya üç isim koymak caiz..
    6. Soyadı değişikliği caiz midir?
    7. "Kaşıkçı cinayetinin örtbası daha da..
    8. "Türkiye net bir gıda ihracatçısı ülke"
    9. Hasta ziyaretinin sevabı
    10. "THY Science Expo" 2 Mayıs'ta başlayacak
    11. Numan Kurtulmuş'tan seçim açıklaması
    12. Dedelerinden kalan sandıktan 400..
    13. Yeni istifa! CHP'den DP'ye geçecek
    14. "Test ve Eğitim Gemisi Ufuk"un Denize..
    15. İstanbul'dan Tunceli ve Mardin'deki..
    16. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    17. Ümmet-i Muhammed’in ahvâli
    18. Vatandaşlar şikayet etti! Doğu..
    19. Bağdat Fatihi 4. Murad
    20. Bahçeli ilk kez açıkladı: Erdoğan beni..
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!