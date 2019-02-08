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Kartal'daki bina çökmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca- "Şu ana kadar hayatını kaybeden 15 vatandaşımız oldu, 14 vatandaşımızın tedavileri devam etmekte"

08 Şubat 2019 Cuma 19:08
Kartal'daki bina çökmesi

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binada 15 kişinin hayatını yitirdiğini, 14 vatandaşın tedavilerinin de sürdüğünü bildirdi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret eden Koca, başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Koca, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 15 olduğunu belirterek, "14 vatandaşımızın tedavileri devam etmekte. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımız için de acil şifalar diliyorum. 14 yaralı vatandaşımızdan biri taburcu edildi, 13 vatandaşımızın halen hastanede tedavileri devam etmektedir." dedi.

13 hastanın 7'sinin yoğun bakımda, 6'sının ise servislerde olduğunu dile getiren Koca, yaralılardan Adem Alemdar, Tayyip Mahmut Alemdar, Ali Alemdar, Leyla Yaman, Hüsniye Yaman, Nazan Tekgöz, Adile Oral, Güler Yılmaz'ın genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, Mert Aydın, Azra Havva Tekgöz, Ali Efendioğlu ve Bahriye Aktar'ın genel durumlarınınsa orta ile kötü arasında olduğunu, tedavi ve takiplerinin sürdüğünü anlattı.

Koca, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve genel durumu iyi olan bir hastanın da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirileceğini söyledi.

- "3 dakika sonra ambulanslarımız olay yerinde oldu"

Koca, olayın iki gün önce 15.59'da yaşandığını, ambulansların ise 16.02'de olay yerinde olduğunu belirterek, sözlerini, "Hem 112 Sağlık Servisimiz, hem UMKE, hem de AFAD ekibi, hastanelerimizdeki doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız bu süreçte yoğun, fedakarca, gayret gösterdi. Halen göçük çalışmaları devam etmekte. Umudumuz vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılması. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, Allah bir daha bu tür acılar yaşatmasın." diye tamamladı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 19:08
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