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Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevkedildi

14 Şubat 2019 Perşembe 14:57
Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevkedildi

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:57
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