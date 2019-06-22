0553 313 94 23

Kartal’da Yaz Spor Okulları’nda çocuklar eğitim alıyor

Kartal Belediyesi, her yıl Kartallı çocuk ve gençlerin yaz dönemini spor aktiviteleriyle geçirebilme imkânı sağlıyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 08:58
Kartal’da Yaz Spor Okulları’nda çocuklar eğitim alıyor

Kartal Belediyesi, her yıl Kartallı çocuk ve gençlerin yaz dönemini spor aktiviteleriyle geçirebilme imkânı sağlıyor.


Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen Yaz Spor Okulu’nda öğrenciler; futbol, basketbol, hentbol, voleybol, dans, survivor, Uzakdoğu sporları, jimnastik, masa tenisi, badminton, sinema ve akıl oyunları branşları alanında eğitim aldı. Kartal’da ikamet eden 7-12 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet sunulan Yaz Spor Okulu eğitimleri yaz boyunca sürecek.


Öğrencileri ziyarete gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Çocuklarla ilgilenmek, çocuklarla olmak güzel. Yoğun bir okul dönemi geçirdiler. Şimdi yaz tatilinde hem eğlenmek hem spor yapmak hem de zihinlerini güçlendirmek onların hakkı.Dolayısıyla çok kapsamlı bir yaz okulu programımız var. Ben be bugün çocuklarımızı ziyarete geldim.Çocukları anlamak, doğru yönlendirmek gerekiyor. Hem kötü alışkanlıklardan kurtarıyorsunuz. Zaten 31 Mat öncesi de Kartal sporda tesisleşecek demiştik. Plan programlarımız yaptık. Spor parklarımızı açmaya gayret göstereceğiz. Hem kapalı alanlarda hem de açık alanlarda çocuklarımızı spor ile buluşturacağız. Ümit ediyorum ki Pazar gününden sonra da Ekrem Bey ile beraber bu spor parkları ve spor aktiviteleri çocuk, genç, kadın ile ilgili aktiviteleri daha üst seviye çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.


Kurs süreleri ise 1. Dönem: 17 Haziran – 12 Temmuz, 2. Dönem: 15 Temmuz – 9 Ağustos ve 3. Dönem: 19 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında09.00-17.00 saatleri arasında verilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 08:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    El çantasında uyuşturucu sevkıyatı
    1. El çantasında uyuşturucu sevkıyatı
    2. Berat Albayrak'tan "aile saadeti"..
    3. Van’da uyuşturucu operasyonu
    4. Vecihi Hürkuş, Bursa’da sahnelendi
    5. Türkiye’den Afrin bölgesinde irfan ve..
    6. Sincan Belediyesinden ’Sıfır Atık’..
    7. Vali Çağatay’dan eşi ve bebeği vefat..
    8. Samandağ’ın son demirci ustası yıllara..
    9. Tabiat harikası Altınpınar Limni gölü..
    10. Binali Yıldırım ile İstanbul kazanacak
    11. 22.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Mantı: “Adana’yı tasarım üssü haline..
    13. Beyoğlu Yaz Konserleri büyük bir..
    14. JAK Timleri’nin Araklı’daki selde..
    15. Aydın’da ıslak Haziran
    16. Nazilli Ticaret Odası’ndan Buharkent..
    17. Adaylar vaatlerini sıraladı, uzmanlar..
    18. GÜNDEM / 22 Haziran 2019
    19. (ÖZEL) “Darbe” tatlısı ’sütlü nuriye’
    20. Nallıhan’da Adem Projesine yoğun ilgili
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!