Kartal’da yaşam odaklı dönüşüm

Teknik Yapı, günümüzdeki en önemli üç kavramı bünyesinde barından Yücelpark’ı satışa sundu. Aile, kazanç ve doğayla iç içe yaşamı bir arada barındıran Yücelpark projesi, 329 bin liradan başlayan fiyat ve firma özelinde sıfır faiz avantajıyla satışa çıktı.

Kartal’ın merkezinde yeşiller içindeki yatırım değeri yüksek proje, çocuklu ailelere hitap eden sosyal donatılara sahip olacak. Yaklaşık 21 dönüm araziden oluşan Yücelpark projesindeki 10 bloktan oluşan yaşam alanları sadece 3,8 dönüm üzerinde yükselecek. Projenin yüzde 75’i yeşil alan ve parklardan oluşuyor. Projede 825’i lüks konut ve homeofis, 17’si ticari ünite olmak üzere toplam 842 bağımsız bölüm yer alacak.

Yaklaşık 650 milyon lira değere sahip olacak projenin inşaat süresi 36 ay olarak planlandı. Başlangıç metrekare birim fiyatı 6.135 lira olarak satışa sunulan dairelerin Haziran 2021 tarihinden itibaren teslim edilmesi planlanıyor.

Doğa içinde yaşam ağırlıklı daireler

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Yücelpark’ın Teknik Yapı’nın Kartal’da gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projeleri içinde ayrı bir önemi olduğunun altını çizdi. Kartal’da gerçekleştirilen 9 kentsel dönüşüm projesinin büyük sanayi tesislerinin dönüşümüyle yapıldığını hatırlatan Durbakayım, ilk kez yaşayan bir sitede deprem riski taşıyan yaşam alanında kentsel dönüşüm gerçekleştirildiğine vurgu yaptı. Yaşayan bir bölgenin kentsel dönüşümünde Teknik Yapı farkına dikkat çeken Durbakayım “Fikirtepe’de gerçekleştirdiğimiz dönüşümlerdeki deneyimimiz ile Yücelpark projesini de en kısa zamanda yüksek standartlarda bir yaşam alanına dönüştüreceğiz.” dedi.

Yücelpark’ın oturum ve yaşam amaçlı bir proje olarak tasarlandığını ifade eden Umut Durbakayım, yatırım yapmak isteyenlerin de unutulmadığını ekledi. Bir bloğun homeofis tarzı dairelerden oluştuğunu kaydeden Durbakayım, ağırlıkta 1+1 ve 2+1 daireden oluşan bu dairelerin yatırım yapmak isteyenlere sunulacağını açıkladı. Projenin yanında yer alan Adliye Sarayı ve yakın çevresindeki hastanelerdeki beyaz yakalı çalışanlara hitap etmesi için 1 blok tamamen homeofis tarzında olacak.

Mahalle ruhunu yaşatacak

Yücelpark projesindeki mahalle ruhunun olduğu gibi korunacağına atıfta bulunan Umut Durbakayım “projedeki sosyal alan ve yeşillikler içinde parklar, komşuluk ilişkilerini koruyacaktır diye düşünüyoruz. Yücelpark’ı çocuklu aileler için hayal edilen bir proje olarak tasarladık. Bu amaçla ilk kez kentsel dönüşüm proje kapsamındaki bir projede 3+1 ve 4+1 daire sayısını arttırdık. Önceki projelerimizde toplam daire sayısının yüzde 10’nu geçmeyen 3+1 ve 4+1 daire tipleri, bu projede yaklaşık yüzde 45 olarak tasarlandı. Ön talep döneminde en fazla talebin de çocuklu ailelerden gelmesi, belirlenen daire tiplerinin hedeflediğimiz müşteri kitlesiyle birebir örtüştüğünü gösterdi” açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 21 dönüm arazide yükselecek projenin 14,4 dönümü yeşil alan ve park alanlarına ayrılacak. Çocukların rahatlıkla oynayabileceği parklar, gençlerin spor yapabileceği basket sahası ve spor parkını içine alan bu yeşil alana ek olarak havuz ve kreş alanı gibi sosyal tesisler için de ekstra alanlar yaratılacak.

Teknik Yapı standardı olan kapalı otoparkta ise yaklaşık 880 araç kapasiteli alan inşa edilecek.

Proje dahilinde yapılacak 17 ticari ünite ise 6 bloğun altında konumlandırıldı. Ticari üniteler, proje bitimine yakın satışa sunulacak.

Ödeme planı ve kazanç

Toplam 825 adet lüks rezidans daireden oluşan Yücelpark projesinde 385 adet 1+1, 79 adet 2+1, 338 adet 3+1 ve 23 adet 4+1 tipi daire seçenekleri yer alıyor. Büyüklüğü 46,74 – 54,68 m² arasında değişen 1+1 tipi daireler 329.000 lira; büyüklüğü 76,63 – 95,35 m² arasında değişen 2+1 tipi daireler 523.600 lira; büyüklüğü 111,33 – 132,16 m² arasında değişen 3+1 tipi daireler ise 725.600 liradan satışa çıkıyor. Büyüklüğü 158,14 metrekare olan 4+1 daireler ise 1.081.700 liradan başlayan fiyatlarla beğeniye sunuluyor. Dairelerdeki brüt net metrekare farkı yaklaşık yüzde 33 olacak.

Merkezi konum ve kolay ulaşım

Kartal Cevizli minibüs caddesi üzerinde, denize sadece 900 metre mesafede yer alan Yücelpark projesi, E-5 ve sahil yolu arasında yer alıyor. Önümüzde yıllarda devreye gelmesi beklenen hızlı tren hattı ve istasyonunun hemen yanında yer alan proje, şehir dışı ulaşımda da kolaylık sağlayacak.

Projede açık – kapalı spor alanları, açık hava koşu parkuru ve basketbol sahasıyla oksijen dolu bir ortamda spor yapma imkanı sunulacak. İçinde birden fazla park bulunan proje, çocuklar için çocuk oyun alanları, kreş ve açık hava oyun alanları ile açık havuz, sauna ve buhar odası gibi yaşamı renklendiren sosyal alanlar da yer alacak.