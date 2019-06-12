Kartal’da villanın çatısına yıldırım düştü
Kartal’da bir villanın çatısına yıldırım düştü.12 Haziran 2019 Çarşamba 16:15
Kartal’da bir villanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle çatıda küçük çaplı yangın meydana gelirken itfaiye yangını kontrol altına aldı.
Kartal Yakacık’ta bir villanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi nedeniyle villanın çatısında küçük çaplı yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına hemen müdahale ederek kontrol altına aldı.
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