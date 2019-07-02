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Kartal’da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kartal’da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:50
Kartal’da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kartal’da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:50
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