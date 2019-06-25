0553 313 94 23

Kartal’da tacizciye linç girişimi kamerada

Kartal’da yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı tarafından taciz edilen genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi.

25 Haziran 2019 Salı 10:50
Kartal’da tacizciye linç girişimi kamerada

Kartal’da yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı tarafından taciz edilen genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi.Kadının çığlıklarıyla panikleyip kaçan tacizciyi çok sayıda mahalleli yakalayarak darp etmeye başladı. Mahalleli, tacizcinin sığındığı kuaförden polis tarafından çıkarılırken de tacizci şahsa saldırdı. Tacizcinin kuaförden çıkarılırken mahalleli tarafından linç girişimine uğradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay Kartal’da geçtiğimiz gün 15:0 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Pakistan uyruklu olan bir kağıt toplayıcısı, evine giden D.Y.’nin (25) arkasından sessizce yaklaştı. Tacizci şahıs genç kadını site içerisinde öperek taciz etmeye çalıştı. Genç kadının çığlıklar atarak yardım istemesi üzerine tacizci el arabasını bırakıp koşarak olay yerinden kaçmaya başladı. Genç kadının çığlığını duyan vatandaşlar, kaçan tacizciyi otomobille, motosikletle ve yaya olarak kovalamaya başladılar. Olay yerinden yaklaşık 500 metre mesafede yakalanan tacizciyi mahalleliler darp etmeye başladı. Şahıs, kendisin darp eden mahallelinin elinden kaçarak bir kuaför dükkanına sığındı. Mahalleliler burada da şahsı darp ederken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tacizci şahsı kuaförden çıkarırken mahalleliler şahsa tekrar saldırdı. Polisler mahallelileri durdurmakta hayli zorluk çekti.Ardından tacizci şahıs, polis tarafından karakola götürüldü.


Tacizcinin kuaförden çıkarılırken mahalleli tarafından linç edilmeye çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar tacizci şahsa saldırıyor, polis ekipleri vatandaşları engellemekte zorluk çekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan S-400 yorumu! "ABD'nin Patriotlarından çok daha üstün bir sistem"
    1. Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan..
    2. Cem Kavur kimdir? Cem Kavur AK..
    3. Yürümeyen köpek sağlığına kavuştu
    4. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    5. Eskişehirspor’da kombine fiyatları..
    6. Komşuları, makinenin başında..
    7. Başkan Altay, Yeni YHT Garı Alt Geçidi..
    8. Gezi çapulcusu TMMOB, dâvâyı dört..
    9. Çorapçı cinayetinin yargılanmasına..
    10. ABD konvoyu Nusaybin’den görüntülendi
    11. Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale..
    12. Meksika, ABD sınırına asker yığdı!
    13. Dış ticaret firmaları donanımlı bir..
    14. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    15. Meke Gölü ve Acı Göl’ün jeopark alanı..
    16. Boşaltılan mahallede tek başına yaşam
    17. Yatağa bağımlı gençten Cumhurbaşkanı..
    18. "İnovasyon ve AR-GE sadece çip üretmek..
    19. Konya Teknik Üniversitesi taban..
    20. Kavga ettiği kayınvalidesini bıçakladı
    21. Girişimcilik kitlesel fonlamayla..
    22. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Ravanchi:..
    23. Kalyon ailesinin acı günü
    24. Çocuklar, yaz tatilinde de Kartallı..
    25. Hatmi çiçeğinin "şifa" yolculuğu
    26. Anayasa Mahkemesinden hak ihlali kararı
    27. Babasını öldüren 13 yaşındaki çocuk..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet 24..
    29. Döviz kurları
    30. Kaybolan koyunları jandarma buldu
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı