Kartal’da riskli binanın yıkımına devam ediliyor
Kartal’da çöken 8 katlı binanın yanındaki riskli bir binanın yıkım çalışmalarına devam ediliyor.22 Şubat 2019 Cuma 15:53
Kartal’da çöken 8 katlı binanın yanındaki riskli bir binanın yıkım çalışmalarına devam ediliyor.
Kartal’da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan ve çökme riski olduğu tespit edildikten sonra yıkımına karar verilen bir binanın daha yıkımına devam ediliyor. Yıkım iş makineleri tarafından gerçekleştiriliyor.
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