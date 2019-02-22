Kartal’da riskli binanın yıkımına devam ediliyor Kartal’da çöken 8 katlı binanın yanındaki riskli bir binanın yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Kartal’da çöken 8 katlı binanın yanındaki riskli bir binanın yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Kartal’da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan ve çökme riski olduğu tespit edildikten sonra yıkımına karar verilen bir binanın daha yıkımına devam ediliyor. Yıkım iş makineleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.