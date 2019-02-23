Kartal’da riskli binanın yıkımına başlandı Kartal’da çöken 8 katlı binanın yanındaki çökme riski taşıyan bir binanın daha yıkımına başlandı.

Kartal’da çöken 8 katlı binanın yanındaki çökme riski taşıyan bir binanın daha yıkımına başlandı.

Kartal’da 6 şubat tarihinde, 8 katlı Yeşilyurt apartmanını çökmesinin ardından, çevredeki diğer çökme riski taşıyan binalar tespit edilmiş ve yıkılmalarına karar verilmişti. çöken binanın yanında bulunan ve yıkılmak üzere tahliye edilen binalardan birisinin daha yıkımına bugün başlandı.

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