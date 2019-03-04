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Kartal'da riskli binaların yıkımı

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu bölgede risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan binaların yıkım işlemleri tamamlandı

04 Mart 2019 Pazartesi 11:48
Kartal'da riskli binaların yıkımı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokakta riskli olduğu tespit edilen binaların yıkımı tamamlandı.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken apartmanın yakınındaki binalardan 11'i riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Boşaltılan binaların yıkımı, Nuri Bey Apartmanı'nın da yıkılmasıyla tamamlandı

Zemin etüt çalışmalarının da devam ettiği alandaki temel kazı işlemine, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından başlanacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:48
  1. Kartal
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  3. yıkım

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