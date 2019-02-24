Kartal'da riskli binaların yıkımı Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu bölgede risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan binaların yıkım işlemleri kar yağışına rağmen devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokakta riskli olduğu tespit edilen binaların yıkımı sürüyor. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken apartmanın yakınındaki binalardan 11'i riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Boşaltılan binaların yıkımı, bölgedeki olumsuz hava şartlarına rağmen devam ediyor. Riskli binalardaki yıkım işleminin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

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