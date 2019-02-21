0553 313 94 23

Kartal'da riskli binaların yıkımı

Çöken apartmanın bulunduğu sokaktaki Uzunlar Apartmanı'nın yıkımına devam ediliyor

21 Şubat 2019 Perşembe 10:39
Kartal'da riskli binaların yıkımı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki riskli olduğu değerlendirilen Uzunlar Apartmanı'nın yıkımı sürüyor.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken apartmanın yakınındaki binalardan biri olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için tahliye edilen 6 katlı Uzunlar Apartmanı'nın yıkım işlemleri devam ediyor.

Yıkım işlemi esnasında polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, ilk yardım ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.

Bu apartmanın ardından bölgedeki diğer riskli binalar da yıkılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:39
  1. Kartal
  2. yıkım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da kültür sanat
    1. Trabzon'da kültür sanat
    2. YKS başvuru ücreti 2019 YKS para..
    3. "Bizim her yerde var olmamız lazım"
    4. "Yurt dışındaki vatandaşlara e-Devlet..
    5. Gaziantep'teki doğal gaz patlaması
    6. FETÖ'cü kaymakama 6 yıl 3 ay hapis!
    7. "Hamaney, hükümetin ekonomi..
    8. İdrar yolu hastalıkları “ürodinami”..
    9. 16 eski savcı ve hakime istenen ceza..
    10. Kılıçdaroğlu’na “Ozan Arif” tepkisi
    11. Hamilelik Okulunda 13’üncü dönem..
    12. Yeni sondaj gemisi Altınova’da bakıma..
    13. Muratpaşa Belediyesi yaraları sarıyor
    14. "Taraftarımızın verdiği pozitif enerji..
    15. Şırnak’ta okulların etrafı..
    16. Kızıltepeli kadınlar mantı açarak aile..
    17. Hakkari’de 24 bin adet av tüfeği..
    18. Savcı ve emniyet güçlerini hedef..
    19. Park Afyon’da canlı yayın
    20. CHP'de olağanüstü PM talebi geri çekildi
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı