Kartal'da riskli binaların yıkımı Çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki bina sakinleri, eşyalarını almaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokakta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan binaların sakinleri, eşyalarını taşımayı sürdürüyor. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat Cuma günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yakınındaki binalardan biri olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için boşaltılan Uzunlar Apartmanı'nda bina sakinleri eşyalarını taşımayla başladı. Bina sakinleri evlerine girdikten sonra eşyalarını yük asansörü ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkararak nakliye araçlarına yükleyerek götürüyor. Bu arada daha önce boşaltılan ve yıkılan binanın molozları da iş makineleri vasıtasıyla kaldırılıyor.

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