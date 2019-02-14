Kartal'da riskli binaların yıkımı
Çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki 6 katlı sakinleri eşyalarını almaya başladı14 Şubat 2019 Perşembe 10:01
Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki Nuri Bey Apartmanı sakinleri, eşyalarını almaya başladı.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat Çarşamba günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yakınındaki binalardan biri olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için boşaltılan Nuri Bey Apartmanı'nda, bina sakinleri eşyalarını topluyor.
Bina sakinleri evlerine girerek yük asansörüyle eşyalarını dışarı çıkararak nakliye araçlarına yüklüyor.
Nuri Bey Apartmanı'nda bugün 3 saatte bir 2 daire sakinlerinin eşyalarını alabileceği ve toplamda 4 dairenin boşaltılacağı belirtildi.
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