Kartal'da riskli binaların yıkımı Çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki 6 katlı sakinleri eşyalarını almaya başladı

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki Nuri Bey Apartmanı sakinleri, eşyalarını almaya başladı. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat Çarşamba günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yakınındaki binalardan biri olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için boşaltılan Nuri Bey Apartmanı'nda, bina sakinleri eşyalarını topluyor. Bina sakinleri evlerine girerek yük asansörüyle eşyalarını dışarı çıkararak nakliye araçlarına yüklüyor. Nuri Bey Apartmanı'nda bugün 3 saatte bir 2 daire sakinlerinin eşyalarını alabileceği ve toplamda 4 dairenin boşaltılacağı belirtildi.

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