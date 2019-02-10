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Kartal'da riskli binaların yıkımı

21 kişinin yaşamını yitirdiği çöken binanın çevresinde, risk oluşturan apartmanlardan ilkinin yıkımı başladı

10 Şubat 2019 Pazar 19:26
Kartal'da riskli binaların yıkımı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına başlandı.

Çökme tehlikesi olduğu için daha önce boşaltılan binadan, itfaiye asansörü ile apartman sakinlerinin sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan verilmişti.

Yıkım için gerekli araçlar alana getirilerek, enkaz alanı tamamen boşaltıldı ve güvenlik anonsları yapıldı.

Daha sonra başlayan yıkım çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir süre takip etti.

Kurum, akşam saatlerinde, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 19:26
  1. Kartal'da çöken bina

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