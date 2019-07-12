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Kartal'da parke yüklü kamyonet yandı

Yangın nedeniyle TEM bağlantı yolunda yoğun trafik oluştu

12 Temmuz 2019 Cuma 10:03
Kartal'da parke yüklü kamyonet yandı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da parke yüklü kamyonetin kasasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEM Otoyolu-D-100 bağlantı yolunda ilerleyen 34 PH 0409 plakalı parke yüklü kamyonetin kasasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü kamyoneti durdurarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın kamyonette hasara neden olurken, olay nedeniyle bağlantı yolunun Kartal istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:03
  1. Kartal
  2. trafik
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