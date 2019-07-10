Kartal'da ormanlık alanda yangın Yakacık'ta çalılık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Kartal Yakacık'taki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Yakacık'taki çalılık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için itfaiye tarafından helikopter desteği de istendi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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