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Kartal’da motosikletin otomobile hızla çarptığı anlar kamerada

Kartal’da seyir halindeki motosiklet, yolda karşı karşıya geldiği otomobile çarptı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:04
Kartal’da motosikletin otomobile hızla çarptığı anlar kamerada

Kartal’da seyir halindeki motosiklet, yolda karşı karşıya geldiği otomobile çarptı. Motosikletin otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, Kartal’da Atatürk Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Hakan Arıkoğlu idaresindeki motosiklet, S.Ö. yönetimindeki otomobille karşı karşıya geldi. Motosiklet sürücüsü duramayarak otomobile yandan hızla çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan motosiklet ve otomobilin yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.


Öte yandan, motosikletin otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosiklet yolda karşı karşıya geldiği otomobile yandan çarpıyor.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:04
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