Kartal’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kartal’da seyir halindeki minibüs, yol üzerinde dönüş yapmaya çalışan otomobille çarpıştı.

Kartal’da seyir halindeki minibüs, yol üzerinde dönüş yapmaya çalışan otomobille çarpıştı. Kazadayaralanan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, minibüste yolcuların olmaması faciayı önledi.

Kaza, Kartal Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi’nde saat 12.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Mehmet M. otomobiliyle ters yöne doğru dönüş yapmaya çalışıyordu. O sırada yolda minibüsüyle ilerleyen Ferdi A. frene bastı ancak duramadı. İki aracın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. O sırada minibüste yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazadan dolayı yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

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