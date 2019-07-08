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Kartal’da ’Mahallemi Dinliyorum’ buluşmaları devam ediyor

2020-2024 stratejik plan çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşları da sürece dahil etmek amacıyla ’Mahallemi Dinliyorum’ adlı buluşmaları düzenliyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:50
Kartal’da ’Mahallemi Dinliyorum’ buluşmaları devam ediyor

2020-2024 stratejik plan çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşları da sürece dahil etmek amacıyla ’Mahallemi Dinliyorum’ adlı buluşmaları düzenliyor. Yapılan toplantılarda, vatandaşların görüş ve önerileri dinleniyor.


Geçtiğimiz hafta Kartal’ın Cumhuriyet, Hürriyet, Topselvi, Cevizli, Esentepe ve Kordonboyu Mahallelerinde gerçekleştirilen ’Mahallemi Dinliyorum’ buluşmaları; hafta sonu da hız kesmeden devam etti. Cumartesi günü Soğanlık Yeni Mahalle Şehit Erdal Engin Parkı’nda ve Pazar günü Karlıktepe Mahallesi Şehit Dursun Kaya Parkı’nda gerçekleştirilen toplantılara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


10 Temmuz’a kadar Kartal’ın çeşitli mahallelerinde yapılmaya devam edecek olan toplantılardan elde edilen geri bildirimler raporlanarak, Kartal Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik planının oluşturulmasında kullanılacak. ’Mahallemi Dinliyorum’ buluşmalarıyla, özellikle mahallelerin ortak sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunların çözümüne odaklanılması hedefleniyor.


’Mahallemi Dinliyorum’ adlı buluşmalar, 8 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’da Orhantepe Mahallesi Şehit Semih Balaban Parkı’nda, saat 19.30’da Atalar Mahallesi Alaçam Sokak’ta yapılacak.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:50
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