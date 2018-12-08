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Kartal'da kumar baskını:11 gözaltı

İstanbul'un Kartal ilçesinde internet üzerinden kumar oynattığı belirlenen bir mekan düzenlenen baskında, 11 kişi gözaltına alındı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:43
Kartal'da kumar baskını:11 gözaltı

Kartal'da internet üzerinden kumar oynanan bir işyerine polis ekipleri baskın düzenledi. Yapılan baskında 11 kişi gözaltına alındı.

Kartal Cevizli Mahallesi Karabük Caddesi'nde bulunan bir işyerinde internet üzerinden yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisi üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri 4 Aralık'ta adrese baskın düzenleyerek işyerinde bulunan 11 kişiyi gözaltına aldı. Polis, yaptığı baskında 12 dizüstü bilgisayar, 1 televizyon, 2 modem ve 950 lira para ele geçirdi. Ekipler yaptığı incelemede masalarda bulunan bilgisayarlarla internet üzerinden bir oyun sitesinde kumar oynandığını tespit etti.

İşyeri mühürlendi

Gözaltına alınan şüphelilerden S.K. hakkında "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapılırken, 10 kişiye ise kabahatler kanuna göre para cezası kesildiği öğrenildi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zabıta müdürlüğü yetkililerine bilgi vererek iş yerini mühürletti.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:43
  1. Karabük
  2. İstanbul
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  4. kumar baskını

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