Kartal’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kartal’da sokak ortasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay Kartal Yakacık Dağ Çileği Sokak üzerinde saat 13.0 sıralarında meydana geldi. Öğretmen Gülcen Ceren, öğrencisi Öznur Kışlak ile birlikte bir bilgi yarışmasına gitmek için aracıyla ilerliyordu. İddialara göre araç sürücüsü kadın, o esnada yolun karşısından aracıyla gelen polis memuru Yakup Kayış’ın şeridine girdi. Aynı şeritte olan iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada öğrenci genç kız hafif yaralanırken diğer kazazedeler olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan genç kız kontrol amaçlı olarak Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.