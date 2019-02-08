Bakan Soylu açıkladı: Bir kişi kurtarıldı Kartal'da çöken binanın enkazından bir kişiyle irtibat kurulmaya başlandı. Ekipler, Şeyma Kambur olduğu belirtilen kişiyle haberleşiyor.

Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada yoğunlaştı. Enkazda bir kişi ile irtibat kuruldu. Kartal'da çöken bina enkazında Şeyma Kambur'la haberleşiliyor. Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Şeyma Kambur ile irtibat kurulduğu belirtiliyor. Bakan Soylu açıkladı: 16 yaşında bir genç evladımız, kız değil. Çok şükür canlı olarak çıkardık.

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