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Kartal’da genç kadını taciz eden Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı

Kartal’da genç kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı M.

25 Haziran 2019 Salı 17:17
Kartal’da genç kadını taciz eden Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı

Kartal’da genç kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı M.H., çıkarıldığı mahkemece ‘basit cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli tercüman eşliğinde alınan mahkeme sorgusunda suçlamaları kabul etmediğini söyledi.


Kartal’da geçtiğimiz gün 15.00 sıralarında iddiaya göre, Afganistan uyruklu olan bir kağıt toplayıcısı 19 yaşındaki M.H. evine giden 25 yaşındaki D.Y., isimli kadının arkasından sessizce yaklaşıp kadını öperek taciz etmeye çalıştı. Genç kadının çığlıklar atarak yardım istemesi üzerine el arabasını bırakıp koşarak olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli M.H., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.


‘Cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı


Şüpheli tercüman eşliğinde alınan mahkeme ifadesinde, “Ben söz konusu bayan şahsı tanımıyorum. Böyle bir eylemde de bulunmadım. Bayan şahsa sarılmadım da. Suçsuzum, suçlamaları kabul etmiyorum. Tutuksuz olarak yargılanmak istiyorum” dedi. İfadesi alınan şüpheli, “basit cinsel saldırı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


“Beni kollarımdan tutarak öptü”


Öte yandan mağdur D.Y.’nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Genç kadın D.Y. beyanında, “24 Haziran 2019 günü Kartal’dan binmiş olduğum minibüsten ikametimin bulunduğu Esentepe mahallesinde bulunan sitenin önünde indim. Çekçek arabasıyla çöp toplayan şahsın yanından geçtim, ikametime doğru yürüyordum. Bu şahıs arkamdan gelmiş, birden benim her iki kolumdan da tutarak beni kendine doğru çekti. Sol kolumdan öptü. Ben korku ve heyecanla çığlık atmaya başladım. Şahıs, çığlık atmam üzerine çıkmaz sokağa doğru kaçmaya başladı. Ben bağıra bağıra arkasından gittim. Bunu duyan çevre sakinleri arkamdan geldiler. Hatta onlar bu şahsı kovaladılar. Yakaladıklarını çevre sakinlerinden öğrendim” diyerek şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:17
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